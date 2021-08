Elegante e spregiudicato, svaligia hotel in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Un ladro specializzato in furti in hotel è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno un paio di colpi in un hotel e in un B&B del centro di Milano. L'uomo, elegante e spregiudicato quando si introduceva negli esercizi turistici, è stato bloccato a Roma mentre pranzava.

L'uomo, A.D.S.T., un 29enne cileno con precedenti per furti con destrezza, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Milano.

Secondo le accuse lo scorso 12 maggio si sarebbe introdotto in un hotel del centro storico e con disinvoltura avrebbe passato la reception salendo ai piani e portando via, dalla stanza di una coppia di turisti tedeschi, gioielli, computer e contanti per un valore di oltre 50 mila euro.

Sempre lui è sospettato anche di un analogo furto ai danni di un B&B in una centralissima via dello shopping milanese. Il topo d'albergo, che le telecamere di sicurezza avevano immortalato all'ingresso e all'uscita dell'hotel vestito con camicia bianca e cravatta nera, pantaloni grigi, mocassini e zainetto, è stato fermato mentre stava pranzando con la famiglia in una pizzeria della capitale: si sospetta che sia un seriale di esercizi turistici. (ANSA).