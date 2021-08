Caldo: Arpa, disagio da calore nel weekend in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Bisognerà aspettare la prossima settimana per un graduale calo di temperatura: lo segnala l'Arpa, precisando che l'ampia area di alta pressione insistente sul Bacino del Mediterraneo determinerà invece per i prossimi giorni condizioni stabili, con giornate prevalentemente soleggiate e massime in risalita. Dalla serata di domenica ci saranno invece aria più fresca in quota, un graduale calo delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni.

Intanto domani minime e massime saranno in lieve rialzo: in pianura sono previste minime tra 22 e 24°C e massime tra 33 e 36°C, con condizioni di afa in pianura e nei fondovalle. Per sabato invece secondo Arpa il disagio da calore sarà in aumento ovunque, con le minime stazionarie, e le massime in lieve rialzo a circa 36°C. A ferragosto ancora condizioni di afa in pianura e disagio da calore diffuso, ma poi dal pomeriggio saranno possibili isolati rovesci sui rilievi, mentre in serata il fenomeno potrebbe intensificarsi con temporali a nord ovest.

Lunedì temperature minime e massime in lieve calo in pianura, così come martedì. (ANSA).