Milano ricorda strage p.le Loreto, "contrastare i nazionalismi"

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Milano ha ricordato le vittime dell'eccidio di piazzale Loreto nel giorno del 77esimo anniversario, con una cerimonia istituzionale che si è tenuta davanti al monumento che ricorda i quindici partigiani trucidati dai nazifascisti il 10 agosto del 1944. Il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, ha ricordato l'eccidio come "uno dei più tragici episodi della storia milanese durante la Resistenza". Il sacrificio dei partigiani trucidati "ci obbliga ad un esame di coscienza, rappresenta per noi un forte richiamo a contrastare il riemergere dei nazionalismi - ha aggiunto Cenati - , il ripresentarsi di movimenti neofascisti e neonazisti, di una preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che attraversa anche il nostro stesso Paese".

Il presidente dell'Anpi di Milano ha poi ricordato la pandemia "che ha provocato oltre 128.000 decessi nel nostro Paese e oggi c'è chi addirittura fa ignobili e vergognosi paragoni tra Shoah, regime nazista e disposizioni sui vaccini anti Covid". Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini e le delegazioni di alcuni Comuni della Città metropolitana.

"Essere in tanti è uno dei segni più belli - ha commentato la vicesindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo -. Essere qui oggi testimonia l'importanza di rispondere all' indifferenza, il primo impegno che ciascuno di noi si prende". In rappresentanza della Regione Lombardia ha partecipato alla cerimonia il sottosegretario alla Presidenza, Antonio Rosso, che ha rimarcato come "ricordare è importante per capire, per conoscere ed evitare di ripetere gli errori del passato". (ANSA).