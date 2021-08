Tokyo: Sala, più che mai felice di avere i Giochi invernali

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Oggi più che mai sono felice, da sindaco di Milano oltre che da cittadino italiano, di aver fatto il possibile per far arrivare le Olimpiadi Invernali del 2026 in Italia. Non vediamo l'ora di metterci alla prova con questa grande sfida, per generare ulteriore entusiasmo nel nostro paese e nel mondo intero". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i risultati degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo che si sono appena concluse.

"L'entusiasmo che le Olimpiadi di Tokyo hanno portato in Italia rappresenta una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo dopo mesi così duri come quelli che abbiamo passato - ha scritto -. La nostra squadra ha ottenuto un risultato straordinario: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi, record assoluto di medaglie per l'Italia nella storia delle Olimpiadi e il numero più alto di medaglie tra i paesi dell'Unione Europea in questa edizione.

Grazie a chi ha difeso i nostri colori a Tokyo, a chi ha battuto record, a chi è entrato per sempre nella storia e in generale a tutte le persone che hanno fatto parte della nostra delegazione per l'impegno e l'abnegazione dimostrata".

Infine il sindaco Sala ha ringraziato il Coni e il suo presidente, Giovanni Malagò, "per aver contribuito a questo risultato che in pochi avrebbero immaginato così eccellente, e che ci riempie il cuore". (ANSA).