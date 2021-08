Turismo: oasi verde e cucina stellata al Milano Verticale

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Milano dopo i mesi di stop dovuti alla pandemia sta tornando ad accogliere i turisti italiani ed internazionali che saranno in città per una vacanza estiva e, a partire da settembre, per eventi come il Salone del mobile e la settimana della moda. Ad accogliere turisti e chi arriverà in città per lavoro c'è il nuovo Milano Verticale - UNA Esperienze, da poco aperto nel quartiere che negli ultimi anni ha rivoluzionato lo skyline milanese, Porta Nuova - Garibaldi.

Il progetto architettonico è stato curato dallo studio Vudafieri-Saverino Partners, il design è un omaggio in chiave contemporanea alla tradizione meneghina, visibile in dettagli come la scelta del ceppo lombardo e dei marmi policromi. Punti di forza della nuova struttura sono il giardino interno, un'oasi di pace di mille metri quadrati, e le proposte della cucina del team di Enrico Bartolini, chef pluristellato, firmate dallo chef Franco Aliberti, perfetto interprete di una filosofia etica e sostenibile. (ANSA).