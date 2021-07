Maltempo: da pomeriggio rischio forti temporali in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per questo pomeriggio l'allerta gialla per rischio temporali forti con possibilità di vento fino alla mattinata di domani. Al momento - spiega una nota del Comune di Milano - si prevede però che queste condizioni meteo perdurino fino a domenica continuando a portare tempo perturbato e piogge anche di forte intensità che saranno in graduale esaurimento verso la serata del primo agosto. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire. (ANSA).