Lombardia: Fi, istituire Garante per i diritti degli anziani

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Per una maggiore tutela dei diritti delle persone con età superiore ai 65 anni e per garantire loro adeguate misure di sostegno e parità di accesso ai servizi, Forza Italia ha presentato oggi in Consiglio Regionale della Lombardia un Progetto di Legge che prevede l'istituzione di un Garante Regionale per la tutela dei diritti delle persone anziane. Primo firmatario del Pdl, l'ex assessore regionale al Welfare e attuale presidente della Commissione Bilancio, Giulio Gallera, il quale ha sottolineato come "questo innovativo provvedimento rappresenti un atto di civiltà nei confronti di questa straordinaria risorsa che sono gli anziani, i quali spesso sono potenzialmente fragili".

La figura del Garante sarebbe attribuita al Difensore Civico Regionale, il quale avrà il compito di vigilare sull'attuazione delle indicazioni legislative e di segnalare eventuali abusi o inadempienze che porterebbero all'applicazione di sanzioni e risarcimenti. Negli ultimi anni la popolazione over 65 lombarda è aumentata del 13,8%, a fronte di una media nazionale dell'11,9%. "Motivo per cui - ha concluso il presidente del gruppo regionale di Forza Italia, Gianluca Comazzi -, abbiamo il dovere di dedicarci a questa fascia della popolazione e di tutelare i loro diritti, oltre che offrire loro, come già facciamo, un'elevata qualità dei servizi sociosanitari, assistenziali, economici e sociali".

Anche il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Milano, Luca Bernardo, ha voluto dare il suo sostegno al Progetto di Legge, spiegando che "quello degli anziani è e sarà un chiodo fisso della mia campagna elettorale. Mi stringe il cuore a pensare a quanti anziani abbiamo dovuto perdere a causa della pandemia, ma anche quando penso ai tanti anziani dei quartieri periferici di Milano che hanno paura ad uscire per strada. Grazie a questo Pdl gli anziani torneranno sul palcoscenico da protagonisti". (ANSA).