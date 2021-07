11 Minutes e Y: il rosé secondo Pasqua

A Milano la prima presentazione in presenza dei due rosé di cantine Pasqua: 11 minutes e Y. Diversi e innovativi, secondo lo stile della famiglia che ha cercato nel blend di vitigni e nella lavorazione in cantina “un rosato capace di competere a livello globale e cogliere quote di mercato in crescita per una tipologia nella quale crediamo molto, un vino non solo estivo, ma capace di affascinare tutto l’anno e accompagnare un certo tipo di lifestyle” afferma Riccardo Pasqua Ceo del gruppo vinicolo.

Undici minuti, da qui il nome, sono quelli che le uve di Corvina, Trebbiano di Lugana, Carmenère e Syrah passano, inseriti insieme in pressa, a contatto con le bucce. Colore pallido accattivante, uno stile fresco, verticale, spensierato ma con una spalla che permette di esprimersi anche nel tempo a partire dalla prima vendemmia, il 2016. Uno stile anticipatore quello della famiglia Pasqua, che ha avviato il progetto all’inizio degli anni 2010 con una selezione dei vitigni e delle particelle di vigneto nel territorio del lago di Garda, da Sirmione a Bardolino.

“Un piccolo mediterraneo, con limoni, ulivi, microclima e biodiversità eccezionali - aggiunge Riccardo Pasqua - perfetto per il prodotto che avevamo in mente”. La bottiglia è anch’essa un’innovazione, dedicata a Catullo, artista all’avanguardia con la poesia del suo tempo, i cui versi compaiono in etichetta insieme alla musa Saffo. Evoluzione di 11 Minutes è “Y”. La lettera rappresenta il blend di tre vitigni per un’edizione limitata speciale che rappresenta la quint’essenza del rosato Pasqua. “Y” aggiunge, in lavorazione, quattro mesi di affinamento in barrique di rovere francese. Un rosato che punta a reggere l’incedere del tempo ed essere pronto per carte dei vini di alta qualità. Sessanta i Paesi in cui sono distribuiti “11Minutes” e le 36000 bottiglie di “Y”