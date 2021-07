Calcio: Giroud ha firmato con il Milan e ha visto Pioli

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Olivier Giroud ha firmato con il Milan. L'attaccante francese che si legherà al club rossonero con un biennale, ha già incontrato Stefano Pioli a Casa Milan ed ora andrà in vacanza per poi unirsi alla sua nuova squadra il 26 luglio. "Come mi sento con i nuovi colori? Perfetto", ha risposto Giroud mentre firmava i primo autografi dopo le visite mediche svolte questa mattina. (ANSA).