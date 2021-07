Green pass, Salvini: 'Ne parleremo se sarà necessario'

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Di green pass "ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo point della Lega a Milano per la raccolta firma per il referendum sulla giustizia.

"Adesso chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo - ha aggiunto -. Quindi se ce ne sarà la necessità, vedremo se investire in sicurezza".

"Noi con il Covid temo che dovremo conviverci per dieci anni" ha aggiunto il leader della Lega. A chi gli chiedeva inoltre se questa convivenza con il Covid dovesse avvenire con la mascherina, il leader del Carroccio ha risposto; "Laddove serve". "Occorrerà essere prudenti, però non possiamo chiuderci in casa una volta l'anno" ha detto ancora Salvini. (ANSA).