Green Pass, Sala: 'Chiedo al governo di decidere in fretta'

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - "Lo ribadisco senza se senza ma: vedo troppa incertezza rispetto all'idea del green pass. Se deve essere un green pass all'italiana, al di là che poi mi chiedo perché ci sia bisogno di italianizzare le cose, che facciano in fretta e diano certezza a tutti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della possibilità di imporre l'utilizzo del green pass, per l'accesso ad esempio ai locali pubblici, come bar e ristoranti, come fatto dal presidente Macron in Francia, a margine della presentazione del masterplan del villaggio olimpico di Milano - Cortina 2026.

"Io sono molto favorevole alla logica del green pass. Oggi lo dici e sui social sei subito sommerso da minacce e insulti.

Questa è la realtà. - ha aggiunto - Ciononostante non mi nascondo: sono assolutamente favorevole e chiedo al governo di decidere in fretta. Lo chiedo anche per la comunità milanese, per un ristoratore, per chi fa un esercizio che può essere soggetto al green pass. Però ci metterebbe più tranquilli tutti.

Io personalmente mi sento più tranquillo se quello vicino a me ha fatto la vaccinazione". (ANSA).