Europei: Coca-Cola celebra azzurri con bottiglia speciale

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Coca-Cola, partner storico dell'evento dal 1974, annuncia il lancio di una bottiglia in edizione limitata per celebrare i vincitori di Euro2020.

Per celebrare il successo, il brand ha realizzato una limited edition celebrativa di bottiglie Coca-Cola Original Taste da 450 ml, disponibile in alcuni punti vendita selezionati, fino a esaurimento scorte.

"UEFA EURO 2020 - ricorda il gruppo - ha segnato il debutto delle nuove bottiglie Coca-Cola realizzate interamente in rPET e così anche la limited edition è con 100% plastica riciclata. Il design cattura l'euforia di un momento magico, richiamando la cascata di coriandoli che ha avvolto i tifosi alla fine del torneo mentre le telecamere riprendevano la gioia dei campioni sul campo di Wembley. L'etichetta presenta così i colori e il nome dell'Italia e raffigura l'iconica bottiglia Contour di Coca-Cola nell'illustrazione del trofeo".

"In qualità di partner ufficiale di UEFA EURO 2020, ci congratuliamo con i vincitori e vogliamo omaggiare e rinfrescare tutti i tifosi che hanno seguito con entusiasmo il torneo" ha dichiarato Raluca Vlad, direttore marketing di Coca-Cola Italia.

"Coca-Cola vuole continuare a ispirare i fan e a sostenere il loro amore per lo sport, invitando tutti a superare le distanze attraverso la condivisione delle proprie passioni, perché quando tifiamo insieme c'è ancora più gusto". (ANSA).