Europei: a Milano niente maxischermo per la finale

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - A Milano non verrà allestito un maxischermo per vedere domenica sera la finale degli Europei fra Inghilterra e Italia. "Ne ho parlato ieri anche con il comandante dei vigili e con la vicesindaco Anna Scavuzzo - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - e per prudenza non lo faremo. Cercheremo anche di vigilare rispetto a possibili festeggiamenti. Sarà certamente un fenomeno più nazionale che milanese".

"Ci siamo sentiti ieri con il comandante dei vigili e con il prefetto e cercheremo di vigilare al meglio possibile", ha aggiunto. Italia e Inghilterra "sono due squadre molto forti.

Ho visto entrambe le semifinali. L'Italia gioca bene e può confrontarsi con tutti. In una partita secca può succedere di tutto. - ha poi concluso Sala - Da interista ammiro molto Barella, ma secondo me il vero grande valore dell'Italia, se devo dire un giocatore che mi ha veramente impressionato, è Jorginho, che è fortissimo". (ANSA).