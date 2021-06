Covid:allo Ieo due cani per fiutare virus negli asintomatici

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - L'istituto Europeo di Oncologia, in collaborazione con l'Università di Milano e con il sostegno di Confindustria Cisambiente, dà il via allo studio clinico "Se ti fiuto ti aiuto", che prevede di addestrare due cani a fiutare il Covid nelle persone asintomatiche.

Gli esperti a quattro zampe - si legge in una nota - da settembre presidieranno con i loro tutor l'ingresso dello IEO, per effettuare uno screening anti-covid su chi acconsentirà a farsi fiutare. L'obiettivo del progetto è proteggere ancora meglio i pazienti IEO dal virus, riducendo l'uso dei tamponi molecolari grazie a un metodo naturale, il fiuto dai cani, che è altrettanto accurato, meno invasivo e può essere eseguito in tempo reale, senza richiedere tempi di esecuzione e attesa del risultato. (ANSA).