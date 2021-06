COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Con 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4%, identico a ieri. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-2, 63) che negli altri reparti (-23, 298). I decessi sono 2 per un totale complessivo di 33.767 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 62 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 44 a Milano città, 18 a Monza e Brianza, 17 a Brescia e 8 a Mantova. Nessuno a Lecco e Sondrio.

I dati migliorano dunque costantemente, ma la campagna vaccinale rischia un rallentamento. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: "Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò - ha spiegato il governatore - ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto, Anzi rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente". "È qualcosa che non ci voleva", ha continuato Fontana, spiegando che "noi ne chiedevamo di più perché siamo arrivati a farne fino a 120.000 al giorno ma avremmo potuto tranquillamente arrivare a 150-160.000" e invece "dovremo rallentare".

Sul fronte della scuola si lavora per un ritorno in presenza al 100% dopo le vacanze estive. "E' un obiettivo che ci deve vedere tutti impegnati" ha detto il prefetto di Milano Renato Saccone. "Avremo bisogno anche del contributo dei sindaci, al di fuori delle loro competenze per risolvere eventuali problemi legati alle strutture città per città".

Infine, sul fronte dei controlli, la Guardia di finanza di Milano ha sequestrato oltre 12mila farmaci illegali, in particolare compresse, messi in vendita come 'anti-Covid' e 500mila integratori alimentari pericolosi per la salute trovati nei locali di due esercizi commerciali gestiti da società cinesi. (ANSA).