AstraZeneca, Bio4Dreams e Rold a Mind in spazi ex Expo

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Arrivano le prime aziende a Mind, distretto dell'innovazione a Milano.

Lendlease ha firmato accordi vincolanti con AstraZeneca, Bio4Dreams e Rold per la locazione di circa 5000 mq di spazi adibiti a uffici, laboratori e aree commerciali all'interno del Mind Village - l'area di Mind in cui sono in corso di riconversione gli edifici di Expo 2015 secondo principi di economia circolare.

Gli accordi prevedono che, entro la fine del 2021, le tre imprese entrino a far parte dell'ecosistema di innovazione del distretto, insediandosi negli spazi destinati ai loro progetti e alle loro sedi. Sono oltre 100 le aziende che ad oggi hanno manifestato interesse a portare a Mind progetti di innovazione, competenze, risorse, tecnologie e attività di ricerca e sviluppo. (ANSA).