Sala: 'Milano pronta a ripartire per guidare il Paese'

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Sono ottimista per il futuro perché Milano ha le università, le istituzioni, la creatività, le imprese, il volontariato ed è tutto pronto a ripartire per riportare la città dove deve essere, la società guida del nostro Paese". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nell'incontro dell'inaugurazione di un nuovo centro diurno per senzatetto della Caritas. "Dobbiamo essere pronti a una fatica non prevista ma noi ricreeremo una comunità che sarà di nuovo guida del nostro Paese - ha aggiunto -. È chiaro che sono preoccupato in questa fase perché la sofferenza economica e sociale si vede ma andiamo avanti tutti insieme perché ce la faremo e rimetteremo Milano nella condizione sua naturale, quella di saper cambiare".

(ANSA).