Lombardia: parte tour che porterà al varo della legge giovani

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - È partito il tour "Generazione Lombardia", iniziativa attraverso la quale la Regione intende incontrare sul territorio il maggior numero possibile di giovani di età compresa tra 15 e 34 anni, in vista della stesura e del varo della prima legge regionale giovani di Regione.

"Si tratta di un progetto di ampio respiro che prevede una serie di incontri sul territorio e diverse iniziative online, con il lancio di un nuovo profilo Instagram di Regione e l'apertura di una consultazione pubblica sul portale Open Innovation, strumento che sarà molto utile per raccogliere opinioni e idee da parte dei giovani - ha commentato l'assessore regionale ai Giovani, Stefano Bolognini -. Tutti gli stimoli e le proposte che ci arriveranno confluiranno nella legge regionale dei giovani che abbiamo in progetto di varare entro la fine dell'anno. L'attenzione di Regione al tema è massima e con grande convinzione e in misura sempre maggiore vogliamo coinvolgere i giovani e renderli protagonisti del loro e del nostro futuro, perché, non dimentichiamolo mai, loro rappresentano il nostro futuro e il futuro della nostra regione".

La prima tappa del tour si è svolta ieri al Centro Sportivo Oratorio Murialdo di Milano e ha coinvolto in maniera attiva e propositiva numerosi giovani, protagonisti di una sessione di dibattito in cui si sono create occasioni di scambio di opinioni 'live' e un workshop con 6 gruppi di lavoro su altrettanti spunti tematici.

Lo scopo del progetto è promuovere un'azione di sistema, in una logica di corresponsabilità, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono alla realizzazione delle politiche regionali su tutto il territorio, attribuendo in modo chiaro ruoli e responsabilità.

In occasione del tour è stato, inoltre aperto un nuovo canale Instagram, pensato per instaurare un dialogo attivo, creare un network da ascoltare e raccontare le iniziative e i momenti dedicati ai giovani in Lombardia. E' aperta, infine, fino al 30 giugno, una consultazione pubblica sulla piattaforma Open Innovation per raccogliere opinioni, idee e proposte direttamente dai giovani stessi. (ANSA).