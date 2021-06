Alla dogana con gioielli non dichiarati, sequestrati

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - I militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso hanno controllato uno svizzero di origini italiane, diretto in Italia, al valico turistico di Maslianico (Como).

All'interno della sua vettura, non dichiarati, numerosi gioielli e monili di pregio, tra cui bracciali, orecchini, anelli e pietre preziose, dal valore di 45.079 euro, che sono stati sequestrati a fini di confisca poiché si è configurato il reato di contrabbando oltre che l'evasione dell'IVA all'importazione.

Dopo gli accertamenti effettuati dai Funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'Ufficio di Como, l'ammontare dei diritti di confine evasi, a titolo di dazio ed IVA, è stato quantificato in 11.237,41 euro. (ANSA).