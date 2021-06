Si ritira Regina Baresi, ora impegno per donne e bambine

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Regina Baresi lascia il calcio giocato: l'annuncio arriva via social con una toccante testimonianza, una dichiarazione d'amore per i colori dell'Inter e un impegno futuro ad aiutare le bambine che vogliono giocare a calcio a realizzare il loro sogno. La storica capitana nerazzurra, maglia numero nove, figlia di Beppe Baresi, a trenta anni sente che è questo il momento di fare una nuova scelta.

"Caro calcio, dal momento in cui ho indossato per la prima volta le scarpe con i tacchetti e ho iniziato a fare gol, sapevo che saresti stato per me la passione più grande della vita, una passione a cui ho dato tutto". "Ma ora - aggiunge - ho capito che è arrivato il momento di fare una scelta, una scelta per il mio futuro, è il momento di lasciarti. Sono nata con i colori nerazzurri addosso... il blu e il nero saranno sempre i miei colori, il calcio sarà sarà sempre la mia vita, l'Inter sarà sempre casa mia". "Il mio viaggio pero' continua. Porterò con me - conclude Regina Baresi - tutta la mia esperienza e i miei ricordi e grazie a questi cercherò di ispirare tutte le bambine che stanno inseguendo il loro sogno. Darò il mio contributo al calcio femminile e lotterò fino a quando non avrà l'importanza che merita". (ANSA).