Piante marijuana in fioriera in piazza a Milano, sequestrate

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Sconosciuti hanno piantato sette piante di marijuana in una fioriera in piazza Tripoli, ala periferia di Milano. Le piante sono state scoperte dai carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile in perlustrazione e sono state sequestrate. Sono ora in corso indagini per identificare gli autori del fatto. (ANSA).