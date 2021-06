Incidenti stradali: muore ventenne sul lago di Como

(ANSA) - COMO, 02 GIU - Un ragazzo di vent'anni è morto, uno di 22 anni è rimasto ferito gravemente e un terzo in maniera più lieve in un incidente stradale ieri sera intorno alla mezzanotte di ieri a San Siro, sul lago di Como.

I tre ragazzi, tutti residenti in zona, erano a bordo di una Bmw che all'uscita di una curva sulla statale Regina è finita fuori strada andando violentemente a sbattere contro un muro, nella frazione di Acquaseria. Non risultano coinvolti altri veicoli. L'impatto è stato molto violento, come testimoniano le condizioni della vettura, andata completamente distrutta.

La vittima viaggiava sul sedile posteriore mentre il conducente è stato trasportato all'ospedale di Varese in condizioni gravissime. Più lievi le lesioni riportate dal terzo occupante, un ventenne trasportato all'ospedale di Gravedona.

Per estrarre i ragazzi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. (ANSA).