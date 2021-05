Musica: Salmo sposta live a San Siro nel luglio 2022

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Non sarà quest'estate ma la prossima il live di Salmo a San Siro: previsto per il il 12 luglio 2021, è stato posticipato a mercoledì 6 luglio 2022.

Cambia anche la data zero di Bibione, allo Stadio Comunale, del 7 luglio 2021, ricalendarizzata al 3 luglio 2022.

Entrambe le date sono prodotte e organizzate da Vivo Concerti, che comunica che i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. (ANSA).