COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Con 32.446 tamponi effettuati è di 505 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con una percentuale in calo all'1,5% (ieri era 1,8).

Si conferma la riduzione dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 272, 12 meno di ieri, e negli altri reparti 1.453 (-20). Sono 17 i decessi.

Continua il calo di nuovi contagi anche nelle scuole di Milano e di Lodi. Nella settimana dal 17 al 23 maggio ATS Città Metropolitana ha ricevuto segnalazioni di 212 tamponi positivi al Covid. Si tratta di 176 alunni e 36 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 2.851: 2.740 alunni e 111 operatori.

Intanto da oggi è possibile anticipare di 7-14 giorni l'andamento della curva epidemica del virus Sars-Cov 2 rispetto ai sistemi di sorveglianza esistenti. Lo si deve a uno studio dell'Istituto Mario Negri in collaborazione con l'Università Statale di Milano, fatto seguendo un approccio innovativo chiamato 'epidemiologia delle acque reflue'.

Lo studio, che ha coinvolto 8 città lombarde selezionate tra le aree più colpite dalla prima ondata di COVID-19, si è basato su 107 campioni prelevati nei collettori di ingresso delle città di Bergamo, Brembate, Ranica, Brescia, Cremona, Crema, Lodi e Milano tra la fine di marzo e la metà di giugno 2020.

L'RNA virale è stato rilevato in 65 dei campioni analizzati, pari al 61%, una delle percentuali più alte di positività tra gli studi condotti in altri paesi europei ed extraeuropei nello stesso periodo. Le cariche virali più elevate, che riflettono un maggior numero di casi, sono state osservate a Brembate, Ranica e Lodi nei mesi di marzo e aprile 2020 e sono poi diminuite nei mesi successivi. A metà giugno 2020 i reflui urbani di tutte le città investigate sono risultati negativi a SARS-CoV-2, e il profilo della carica virale è risultato comparabile con il numero di casi attivi registrato nella stessa area. (ANSA).