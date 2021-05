Festa Inter: Sala, sono preoccupato, ma modulo è collaudato

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Domenica si terrà allo stadio di San Siro la festa dei tifosi dell'Inter per la vittoria dello scudetto. "Preoccupato sempre - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se c'è preoccupazione per l'evento a margine dell'inaugurazione del festival WeWorld - però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l'Inter stessa" . "La vicesindaca, Anna Scavuzzo, ha avuto una serie di riunioni in questi giorni - ha detto ancora il sindaco di Milano -, io sono in contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà". (ANSA).