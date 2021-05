Lega: Salvini partecipa a spettacolo mototerapia acrobatica

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Curioso fuori programma per il leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione di un'esibizione di 'moto terapia' fuori da Palazzo Lombardia. L'ex ministro dell'Interno si è infatti prestato per un'esibizione acrobatica nella quale, posto in cima ad una rampa, è stato sorvolato da tre motociclisti. Subito dopo la stessa sorte e' toccata al ministro per Disabilità Erika Stefani e all'assessore alle Politiche Sociali di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli.

Successivamente Salvini è salito come passeggero su di un buggy, assecondando le acrobazie del pilota. "Vedere gli occhi e i sorrisi di queste mamme, di questi papà e di questi bimbi - ha detto il leader della Lega al termine dell'esibizione - vale tutto. Ho chiesto al ministro di realizzarlo in tutte le città italiane. Ne vale la pena". A chi gli chiedeva se invidiasse tanta coordinazione da parte dei motociclisti acrobatici, Salvini ha risposto: "Sono una squadra come il centrodestra; siamo perfettamente sintonizzati come loro, quasi". (ANSA).