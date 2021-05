Auto su binari: circolazione treni tornata a normalità

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - E' tornata alla normalità nella circolazione dei treni dopo l'incidente di ieri, quando un'auto è precipitata sui binari dell'Alta Velocità, a San Donato Milanese dal cavalcavia sovrastante.

Rimane, però, ancora il pezzo di new jersey mancante, spaccato dall'uscita della vettura dalla carreggiata, da ripristinare. Per questo, sul posto per tutta la notte hanno presidiato, a tutela della circolazione stradale, i carabinieri mentre stamani sul posto è arrivata la polizia locale in attesa della riparazione.. (ANSA).