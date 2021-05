Mostre: scatti dal concorso fotogiornalismo Andrei Stenin

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Lo straziante scatto della fotografa inglese Lynzy Billing, "Giustizia affossata", in cui il corpo di Ferdinand Santos (ucciso il 14 gennaio 2019) galleggia come un Cristo sotto un ponte a Tondo, Manila, appesantito da un secchio pieno di cemento con catene, è il vincitore della sezione 'notizie' del concorso internazionale di fotogiornalismo Andrei Stenin, morto nel 2014 a 34 anni mentre documentava la guerra in Ucraina.

Il concorso a lui intitolato, organizzato dal gruppo mediatico "Rossiya Segodnya" sotto l'egida della Commissione della Federazione Russa per l'UNESCO, nasce con l'obiettivo di sostenere i giovani fotografi da tutto il mondo e di attirare l'interesse del pubblico sui compiti del fotogiornalismo. Per il terzo anno di fila, il Comune di San Donato Milanese e il Gruppo Fotografico Progetto Immagine presentano al pubblico italiano, dal 14 maggio al 30 giugno 2021, nell'ambito del progetto Cascina Roma Fotografia, 77 scatti selezionati attraverso 6.000 candidature provenienti da 80 nazioni di tutti cinque i continenti. Infatti, oltre alla mostra presso Cascina Roma Fotografia, le immagini si potranno vedere grazie a 6 corner espositivi allestiti in diversi luoghi di San Donato Milanese.

(ANSA).