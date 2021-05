Animali: da Coop Lombardia charity bag Alimenta l'amore

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Action Project Animal, Fondazione Soleterre, Fondazione De Marchi e Progetto Sorriso nel mondo sono i beneficiari del progetto Alimenta l'Amore di Coop Lombardia, nato per creare maggiore sensibilità sul tema del benessere animale, che oggi si sviluppa intorno alle charity bag disponibili anche in 54 punti vendita di Brico Io, che è presente su tutto il territorio nazionale.

Nelle due versioni cane e gatto, le borse colorate, si possono usare non solo per fare la spesa, ma anche per le attività di tutti i giorni. I protagonisti, ritratti dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio, non sono immagini di stock ma Rosie il cane e Simba il gatto. Per la produzione di ogni borsa è stato utilizzato fino al 70% di prodotto ottenuto dal riciclo di bottiglie in PET. In poche settimane sono state oltre 40.000 le borse vendute, al costo di 2 euro l'una. (ANSA).