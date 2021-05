Tpl: da Atm e PoliMi il filobus tecnologico connesso al 5G

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - E' stato presentato a Milano il primo filobus tecnologico connesso alla rete 5G e al cloud, con tecnologie ibride per la guida assistita. Il progetto, denominato 'Tech Bus', è stato sviluppato nell'ambito del Jrl, il 'Joint Research Lab' per la mobilità urbana, partecipato dal Comune di Milano, Atm e dal Politecnico di Milano, affiancati da Ibm e Vodafone insieme alla Fondazione Politecnico di Milano, alla Camera di Commercio, Brembo, Enel X, Pirelli, Solaris Bus & Coach ed Stm.

Il primo Tech Bus è un filobus della flotta Atm utilizzata sulla linea filoviaria 90/91, dotato di sensori intelligenti che utilizzano la comunicazione V2I (Vehicle to Infrastructure) per consentire al mezzo di dialogare costantemente lungo il percorso con i semafori e l'infrastruttura stradale. Si crea in questo modo un "ecosistema di mobilità cooperativa", viene spiegato, in cui le tecnologie permettono di migliorare la sicurezza stradale e pongono le basi per la guida autonoma.

A bordo del Tech Bus si trovano strumentazioni che consentono un dialogo tra il veicolo e le infrastrutture stradali grazie alla rete 5G Vodafone e alle Interfacce applicative Ibm, basate sulla piattaforma di integrazione aperta 'Ibm Watson IoT'.

