Festa Inter: sabato area per 3000 tifosi fuori San Siro

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - E' stata individuata un'ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati dove potranno accedere massimo 3.000 persone per una "manifestazione di sostegno" in occasione della prima partita dell'Inter dopo lo scudetto, sabato 8 maggio. E' questo l'esito di diversi incontri "per approntare una strategia condivisa con il sindaco di Milano, i vertici delle forze dell'ordine e la società F.C.

Internazionale".

Ciò avverrà, spiega la Prefettura, "attraverso filtri delle forze dell'ordine, anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti". La tifoseria organizzata dell'Inter "si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal Questore e quelle previste dalle norme anticovid", aggiunge la Prefettura aggiungendo che "eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate".

La Prefettura spiega inoltre che "non è prevista alcune zona rossa" e che l'8 maggio non ci sarà una "festa dello scudetto", che invece "sarà promossa dalla società F.C. Internazionale, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno".

