'La Sicilia si Sente', 9 storie raccontano una terra unica

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Un viaggio nella Sicilia più autentica alla scoperta della natura e della cultura, delle tradizioni reinterpretate in chiave moderna, i cui protagonisti sono gli stessi siciliani. E' questo il senso del progetto lanciato da Birra Messina, 'La Sicilia si Sente', che prende vita sui canali social e digital del brand. A due anni dal lancio, Birra Messina Cristalli di Sale invita i suoi consumatori a immergersi nella Sicilia più autentica attraverso le voci dei suoi protagonisti. Dal 19 aprile, per nove settimane, nove storie saranno raccontate da chi è nato sull'isola e ha scelto di viverci trasformando antichi mestieri in attività che valorizzano le bellezze naturalistiche e culturali. Palermo, Mazara del Vallo (in provincia di Trapani ), Favara (Agrigento), Modica (Ragusa), Catania, Ganzirri (Messina), Enna (Caltanissetta), Augusta (Siracusa), Caltanissetta: ogni angolo della Sicilia è protagonista di un episodio. Il progetto è stato ideato e curato con la collaborazione dell'agenzia creativa Bitmama e della casa di produzione Zepstudio, interamente costituita da professionisti siciliani. . "La Sicilia è una terra ricca, piena di storie meravigliose e attraverso queste nove storie abbiamo voluto raccontare il suo lato più autentico - ha commentato Ilaria Zaminga, Relazioni esterne di Birra Messina - , la forza di una Sicilia vera, ricca di passione per la propria terra". Le storie sono visibili su www.birramessina.it/lasiciliasisente/.

(ANSA).