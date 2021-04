Milano: Salvini, con Albertini c'è sintonia su molti temi

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Mi ha fatto molto piacere aver risentito al telefono dopo tanto tempo una persona di valore come Gabriele Albertini e di aver discusso della Milano del futuro, di quartieri, sviluppo, crescita, Olimpiadi. Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua": è quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando ad Antennatre del futuro candidato sindaco per le amministrative a Milano. Ruolo per cui si fa sempre più insistente il nome dell'ex sindaco.

"Milano per me è cuore, sangue, e anima - ha aggiunto Salvini - Sta soffrendo come tante altre città per il covid ma anche per la mancanza di crescita e di progettualità. Milano ha bisogno di una scossa, deve essere la locomotiva e il faro". (ANSA).