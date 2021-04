Pioli, mai parlato di 'scudetto' obiettivo 80 punti

(ANSA) - MILANO, 09 APR - "Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo concentrati sul campo.

Le parole se le portano il vento": così il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Parma e con 11 punti di distacco sull'Inter capolista, ribadisce quali sono sempre stati gli obiettivi della squadra rossonera.

Ora per il Milan la speranza è "mantenere la media punti tenuta finora" per così chiudere la stagione "a 80 punti che ci permetterebbe di arrivare tra le prime quattro in classifica". E sul recente dibattito sull'importanza di vincere giocando bene, Pioli è pragmatico: "Ogni squadra ha la sua identità. La cosa più importante è giocare un calcio che si adatti alle caratteristiche della squadra. Cerchiamo di giocare bene per arrivare alla vittoria che è la cosa principale e ognuno ci arriva come meglio crede. So che i miei giocatori si sentono bene con il nostro modo di giocare". (ANSA).