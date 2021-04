Saturnino suona da solo ad Assago per Bauli in Piazza

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "Suonare senza pubblico è stato come ricevere un pugno nello stomaco" dice Saturnino Celani, che ha interpretato con il suo basso 'The sound of silence' sul palco del Forum di Assago, in una delle tappe del 'Tour del silenzio' organizzato da Bauli in piazza per ricordare che "da più di un anno le Arene concerti sono in "Silenzio", vuote e con i riflettori spenti".

"Per una sera - spiegano gli organizzatori, che lo scorso 10 ottobre hanno portato in piazza Duomo, a Milano, 500 bauli neri - abbiamo voluto riaccendere le nostre emozioni in attesa di tornare ad abbracciarci e a vivere i concerti come abbiamo sempre fatto: liberi e insieme. E' un messaggio di speranza, per darci forza e tornare a sognare!". Nel video, diffuso sui social di Bauli in Piazza, il bassista si esibisce nel celebre brano di Simon And Garfunkel, al cui termine delle scritte ricordano che "da oltre un anno più di 370mila operatori e migliaia di aziende dello spettacolo sono senza lavoro e senza prospettive".

Domani i Bauli saranno al Pala Alpitour di Torino, il 10 aprile a Roma presso il Palazzo dello Sport. Sabato 17 aprile invece torneranno in piazza, a piazza del Popolo, a Roma.

