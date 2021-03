Pasqua: a Milano più controlli in stazioni e autostrade

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Non solo controlli in Darsena, sui Navigli e nei parchi per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme anticovid, nei giorni di Pasqua, in zona rossa, a Milano saranno intensificate le verifiche anche nelle stazioni e nelle vie di uscita dalla città, a partire dalle autostrade.

Il punto della situazione in vista del prossimo fine settimana sarà fatto domani nella consueta riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto Riccardo Saccone, Alcune misure sono comunque già state prese, a partire dalla decisione della Città metropolitana di tenere chiuso l'Idroscalo, il 'mare' di Milano, di solito scelto da molti per pic nic e gite fuori porta. (ANSA).