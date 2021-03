Sace: accordo con Finlombarda per supporto a imprese

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Sace e Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per supportare le imprese lombarde.

L'accordo è finalizzato ad agevolare l'accesso delle imprese alle soluzioni assicurativo-finanziarie sviluppate da Sace a supporto della liquidità e degli investimenti, per ridare slancio all'economia regionale in termini di competitività e crescita.

L'accordo, firmato da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sce, e Michele Vietti, Presidente di Finlombarda, mette a disposizione una serie di strumenti che vanno dalle emissioni obbligazionarie sottoscritte da Finlombarda ai finanziamenti per far fronte all'esigenza di liquidità nell'attuale fase emergenziale, con il supporto delle garanzie Sace. Inoltre, Finlombarda contribuirà a identificare progetti e investimenti da sottoporre alla valutazione di Sace nell'ambito delle iniziative per le quali ha già stanziato un plafond di circa 500 milioni di euro di risorse proprie.

"Con questo accordo consolidiamo la nostra presenza sul territorio e confermiamo il nostro impegno a supporto delle Pmi lombarde con un partner strategico come Finlombarda", afferma Pierfrancesco Latini.

"Prosegue la partnership con primarie istituzioni finanziarie nella convinzione che sia la giusta via per il rilancio dell'economia della Lombardia", sostiene Michele Vietti. (ANSA).