Vaccini, dg Welfare Lombardia: 'AstraZeneca sicuro'

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Il vaccino AstraZeneca è sicuro.

In Lombardia abbiamo raggiunto il milione di dosi inoculate e in nessun caso, né con l'utilizzo di AstraZeneca, né con la somministrazione di altri vaccini, abbiamo registrato eventi avversi importanti. Quindi la campagna vaccinale prosegue". Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al Welfare, Giovanni Pavesi.

"Abbiamo precauzionalmente isolato il lotto che ci è stato segnalato da Aifa e da quel lotto - ha proseguito - in questo momento, non sono risultate situazioni di preoccupazione o di eventi avversi sui cittadini che lo hanno ricevuto. Ovviamente se qualcuno, che è stato vaccinato, avesse qualunque tipo di sintomo, può contattare il medico di riferimento o il centro in cui si è vaccinato e verrà prontamente preso in carico in assoluta sicurezza".

Sono 31.722 le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 somministrate nei diversi Centri vaccinali attivi in Regione Lombardia. (ANSA).