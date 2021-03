Vaccini, sindaco Iseo: 'Macchina organizzativa è inceppata'

(ANSA) - BRESCIA, 11 MAR - "La macchina organizzativa è stata perfetta fino a lunedì primo marzo. Poi siamo passati da una potenzialità di 800 vaccinazioni al giorno a 120. La macchina si è inceppata". Lo ha scritto il sindaco di Iseo, in provincia di Brescia, Marco Ghitti, in una lettera inviata al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Nel frattempo - ha aggiunto il sindaco di Iseo - in attesa di un ritorno alla normalità delle convocazioni, sono a chiederle la possibilità di creare una lista vaccinale da concorso con Regione e Asst Franciacorta per coprire il personale del mio Comune, per non dover chiudere, per questione di positività al Covid, un servizio essenziale in un momento così drammatico come quello della frana a Tavernola Bergamasca che può portare ad evacuare 1.200 famiglie". (ANSA).