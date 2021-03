Corona in video attacca toghe, 'avete creato mostro'

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Questo è solo l'inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l'inizio. Quant'è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie.

Vergogna. Chiedo, se no mi taglio veramente la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il presidente". E' la reazione di Fabrizio Corona in un video su Instagram al provvedimento che dispone che deve tornare in carcere. Nel video mostra chiazze di sangue "dopo essersi ferito", secondo il suo legale Ivano Chiesa, e la faccia sporcata col sangue. "Avete creato un mostro", aggiunge. (ANSA).