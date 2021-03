Conte "battere la Juve ci ha dato consapevolezza"

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Rispetto all'anno scorso in questa stagione abbiamo battuto la Juventus, cioè la squadra che ha vinto per 9 anni di seguito e che vorrebbe vincere per il decimo anno consecutivo. Una vittoria che ci ha dato maggiore autostima e consapevolezza nei nostri mezzi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma.

"La squadra - ha aggiunto - è cresciuta, ma sappiamo che le pressioni aumenteranno a dismisura da qui alla fine del campionato, dovremo essere bravi a gestirle e a dimostrare di avere raggiunto la maturità portarci al successo. Dovremo dimostrare di aver fatto un passo avanti definitivo". (ANSA).