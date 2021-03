Giovane travolto e ucciso da un treno

(ANSA) - PAVIA, 01 MAR - Un giovane di 27 anni, residente a Linarolo (Pavia), è morto dopo essere stato travolto da un treno della linea Pavia-Codogno ieri sera accanto a un passaggio a livello nel comune di Corteolona e Genzone.

Il macchinista avrebbe visto solo all'ultimo istante la presenza del ragazzo tra i binari e non ha fatto a tempo ad azionare i freni. Il corpo del giovane è stato trascinato per un breve tratto, sino a che il treno non si è fermato. Sono giunti subito sul posto gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne per le gravissime ferite riportate.

E' possibile che il ragazzo abbia deciso di attraversare i binari senza accorgersi dell'arrivo del treno, ma non viene esclusa neppure l'ipotesi del suicidio. L'auto del giovane di Linarolo (Pavia) è stata ritrovata a poca distanza da dove è avvenuto il fatto. Del caso si occuperà la Polfer. (ANSA).