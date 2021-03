Aeroporti: Bergamo, nuovo varco doganale pedonale e carraio

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Sacbo ha in augurato un nuovo varco doganale per l'aeroporto di Milano Bergamo nel comune di Orio al Serio. Il varco 1 è sia pedonale e sia carraio ed è collocato nell'area sud-est del sedime aeroportuale nell'ultimo tratto di via Orio al Serio, nel Comune di Grassobbio, dove ha sede la palazzina degli uffici direzionali Sacbo.

Il nuovo varco rimpiazza la precedente struttura situata nella zona compresa tra l'aerostazione e la torre di controllo, e sarà adibito "unicamente - sottolineano in Sacbo - ad accesso di emergenza all'area sterile del sedime aeroportuale", dove sostano i passeggeri già sottoposti a controllo. Un varco all'avanguardia secondo la Società di gestione dello Scalo, che vanta "livelli di sicurezza elevatissimi, connessi all'impiego di apparecchiature di Security certificate dai massimi organismi internazionali, che garantiscono il sistema di controllo degli accessi".

Il nuovo varco comprende l'edificio che ospita l'Ufficio Gestione Ingressi, la nuova 'Control Room' di sorveglianza del gestore aeroportuale e il centro operativo delle emergenze.

"L'apertura del nuovo varco doganale - spiega Sacbo - consente di trasferire i flussi veicolari non legati al movimento passeggeri e di conseguenza agevolare l'accesso dell'utenza all'aerostazione". (ANSA).