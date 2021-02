Moda: mondo è sottosopra? MM6 Margiela rovescia guardaroba

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Capovolti, rovesciati, al contrario: in un mondo in cui tutto sembra essere sottosopra MM6 Maison Margiela passa in modalità 'reverse' con la collezione per l'autunno/inverno 2021, presentata in video a Milano.

Così una blusa diventa un top casual con spalline in satin e cuciture a vista, il camice indossa lo shearling, il maglione norvegese in jacquard girato all'inverso ricorda una tappezzeria fatta a brandelli, mentre il trench è abbinato alla borsa della spesa e agli orecchini pendenti in finta perla volutamente un po' pacchiani.

Un remix che trae ispirazione dagli esperimenti musicali del compositore francese avanguardista Erik Satie, dal ready-made dell'artista Marcel Duchamp, dalla musica sperimentale del compositore americano radicale John Cage, ma anche dalla Pop Art di Andy Warhol.

Per illustrare questa trasformazione del guardaroba, la maison ha ricreato nella sua sede parigina l'atmosfera di un cabaret francese degli anni '20 frequentato da musicisti, scrittori e artisti. Nel film, clienti habitués seduti ai tavolini di fronte al palco della sfilata, ascoltano una partitura per pianoforte distorta, che occasionalmente si riavvolge, e dove inizio e fine sono intrecciate. (ANSA).