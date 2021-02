Moda: Fila festeggia 110 anni con Katie Grand

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - E' una celebrazione delle icone del brand, attraverso gli occhi della stylist Katie Grand, la collezione che celebra i 110 anni di Fila, presentata oggi a Milano con un video dalla grafica da videogiochi accompagnato da 'Put Your Filas On', un brano pubblicato nel 1986 dalla leggenda dell'hip hop Schoolly D.

"Ho scelto - racconta Grand - pezzi dall'archivio a cui ho reagito in maniera immediata: sono rimasta sorpresa da quanto la maggior parte di essi siano moderni e questo è dovuto principalmente al fatto che hanno un logo e un marchio così iconici". Katie Grand ha esplorato l'intera storia di Fila, concentrandosi su temi come tennis, montagna, acqua, aerobica, basket, golf e sport motoristici e aggiornando i vari capi al gusto di oggi. Ed ecco giubbotti e maglioni da golf; costumi da bagno e tute da bob; magliette e pantaloncini da basket; capi da aerobica, piumini da montagna e tute da gara, tutto con un'allure vintage e il logo disegnato nel 1973 da Sergio Privitera come elemento pervasivo.

"Tutti hanno praticamente trascorso l'ultimo anno in abiti molto più pratici. Non avevamo davvero nessun posto dove andare, quindi - riflette Grand - l'attenzione sulla moda si è spostata enormemente verso qualcosa di più pratico e più duraturo. La qualità dello sportswear significa che puoi indossarlo più e più volte senza doverlo sostituire". (ANSA).