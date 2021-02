Moda: Calzolari, rigore e follia come nostre vite oggi

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Ho voluto riscrivere il mio alfabeto colorato e vibrante all'insegna della sostenibilità e di una ritrovata femminilità": così Gilberto Calzolari racconta la sua proposta per il prossimo inverno, presentata a Milano con un video girato al teatro Franco Parenti, in segno di solidarietà con i luoghi della cultura chiusi dal Covid.

La collezione si chiama "At This Stage", che significa "A questo punto". "E' una riflessione - spiega lo stilista, il primo giovane creativo a vincere ai Green Carpet Award nel 2018 - su questo momento, dove siamo e dove vogliamo andare, in un periodo che ha costretto tutto noi a riflettere e a tornare alle basi, all'essenza". Lui ha deciso di puntare sui suoi capisaldi, a partire dai contrasti, che "riflettono le contraddizioni della nostra esistenza". Così, "in questa collezione ho voluto far collidere sobrietà ed eccentricità, rigore e scatti di follia, un po' come sono le nostre vite in questo periodo". "Volevo trasmettere - racconta ancora Gilberto - un romanticismo malinconico verso ciò che non sarà più, ma anche una sensazione di ribellione e di energia, di voglia di reagire e di fare, verso un futuro libero da tutte le costrizioni del momento".

Così l'eleganza delle stampe retro è rivisitata con stile eccentrico e l'austerità dei colori naturali si alterna a esplosioni di colore come nell'abito 'Pantone' che chiude la sfilata. (ANSA).