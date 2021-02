COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Da lunedì la Lombardia passa in zona arancione. Lo si è appreso da fonti vicino alla Regione.

Probabilmente avrà pesato che sono ancora in crescita i dati del contagio con il tasso di positività che sale dall'8.2% di ieri al 9.7% odierno. Con 46.725 tamponi effettuati sono infatti 4.557 i nuovi positivi e aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+9, 416 in totale) che negli altri reparti (+10, 4.034). I decessi sono 48 per un totale di 28.275 morti dall'inizio della pandemia. Nelle provincie, sempre alti i dati nella città metropolitana di Milano (1.145 di cui 457 a Milano città) e di Brescia (918) seguite da Monza e Brianza (505), Varese (365), Bergamo (358), Como (289), Pavia (220), Lecco (197), Mantova (180), Cremona (149), Sondrio (78) e Lodi (51).

Intanto nella giornata di ieri, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid 7.094 anziani over 80, a cui si aggiungono i 409 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 7.503 dosi somministrate. Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 38.707 dosi. La campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 529.696 adesioni.

Fra le curiosità è tornata a lavorare al San Matteo di Pavia, dove aveva mosso i primi passi da medico subito dopo la laurea all'Università di Pavia e la specializzazione, Annalisa Malara, l'anestesista che ha individuato il "paziente 1" in Italia della pandemia di Covid. Fu per merito suo che, il 20 febbraio 2020 all'ospedale di Codogno (Lodi), Mattia Maestri fu sottoposto al tampone che diagnosticò la sua positività. Una decisione che l'anestesista, prese andando contro le direttive del protocollo sanitario in vigore allora, che prevedeva che i tamponi venissero effettuati, in caso di sintomi, solo a persone tornate dalla Cina o in diretto contatto con chi proveniva dal Paese asiatico. (ANSA).