Sport: accordo Ics-Finlombarda per rilancio investimenti

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Accordo tra Finlombarda e Istituto del Credito Sportivo (Ics) per il rilancio degli investimenti in Lomardia negli ambiti dello Sport e della Cultura attraverso 'Credito PPP', prodotto dell'area Corporate Banking della finanziaria regionale.

"Credito PPP -informa una nota- mette a disposizione delle imprese lombarde un plafond di 200 milioni di euro di Finlombarda per finanziare gli investimenti in opere e servizi pubblici realizzati da imprese aggiudicatarie di concessioni e contratti di partenariato pubblico-privato. Ics e Finlombarda offrono così alle imprese lombarde, in una fase congiunturale così complessa e difficile, un'ulteriore opportunità di finanziamento a testimonianza di una reciproca e concreta volontà di investire nel futuro del territorio.

Il Presidente di Finlombarda Michele Vietti, ha dichiarato: "Nell'attuale congiuntura economica, perché la Lombardia e il sistema Paese possano tornare a crescere in termini di produttività e competitività, è necessario un ecosistema finanziario aperto e sinergico nel quale banche e finanziarie regionali collaborino fattivamente alla ripresa economica.

L'accordo con Ics va in questa direzione, a totale beneficio delle imprese del territorio'.

Per il Presidente dell'Ics Andrea Abodi, "la Banca consolida, attraverso questo accordo, il suo ruolo al servizio dello sviluppo sostenibile attraverso lo Sport e la Cultura che riteniamo indispensabili difese immunitarie sociali". (ANSA).