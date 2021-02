Pugilato: Supermedi UE; Nunez, 'ecco come batterò Scardina'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Venerdì 26 febbraio nel match clou della manifestazione organizzata a porte chiuse all'Allianz Cloud di Milano da Opi Since 82-Matchroom e Dazn, Daniele 'Toretto' Scardina sfiderà lo spagnolo Cesar Nunez per il titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi, attualmente vacante, sulla distanza delle dodici riprese. Dazn trasmetterà l'evento in diretta, e poi anche 'on demand'.

Nato a Pamplona 35 anni fa, alto 179 centimetri, soprannominato 'Bam Bam' e professionista dal novembre 2015, Cesar Nunez ha disputato 20 incontri, con un record di 17 vittori, 9 prima del limite, 2 persi e 1 pareggiato. Nel 2018 è stato campione di Spagna dei pesi medi battendo Jorge Vallejo.

"Ho saputo che avrei affrontato Daniele Scardina a fine dicembre, quando mi ero preparato per il match contro Zach Parker (sfida saltata per la positività al Covid del 'cutman' dello spagnolo n.d.r.) e quindi ero già in forma. In ogni caso, due mesi sono sufficienti per affrontare un avversario di qualità come Daniele e con un titolo in palio". "Scardina è un ottimo pugile, che usa bene il jab - dice ancora lo spagnolo - e che sa trovare la distanza giusta per colpire l'avversario. Ma ho già affrontato rivali con il suo stile di combattimento e ho sempre vinto. Sono stato a lungo inattivo ed ho molta voglia di tornare sul ring".

Nunez, che è stato campione di Spagna dei pesi medi, ora combatte da supermedio e tra le due categorie ci sono quasi quattro chili di differenza. In quale sente di rendere di più? "In questo momento, nei supermedi - risponde -. Non ho problemi a rientrare nel limite di peso (da 72,574 a 76,205 kg), mi sento bene fisicamente e sono soddisfatto della mia preparazione".

(ANSA).