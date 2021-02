Henkel: sindacati, incontro internazionale, salvare Lomazzo

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Il coordinamento sindacale della Henkel di Lomazzo (Como) ha inviato una richiesta di "incontro a livello internazionale" per salvare la fabbrica. L'iniziativa segue lo sciopero di ieri la chiusura annunciata dalla Multinazionale, che intende spostare le produzioni a Ferentino (Frosinone), che rimarrebbe così l'unico impianto italiano del colosso chimico tedesco.

"Abbiamo sollecitato - si legge in una nota di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil della Lombardia - anche tramite il sindacato europeo del settore Chimico e tramite il Comitato aziendale europeo, la necessità di sospendere la chiusura dello stabilimento, una scelta completamente sbagliata che deve essere immediatamente rivista".

Intanto per la prossima settimana i sindacati annunciano "nuove iniziative" con il prosieguo negli stabilimenti italiani della "agitazione indetta a supporto della vertenza sindacale aperta". (ANSA).